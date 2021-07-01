Eskişehir’de oyun yasağı kalktı, kahvehaneler dolmaya başladı

Oyun yasağının kaldırılması ile kahvehaneler sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Masalarına oturan vatandaşlar, bir yandan çay içerken diğer yandan oyunlarını oynadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçildi.

1 Temmuz itibarıyla kahvehanelerde oyun yasağı sona erdi.

Eskişehir’de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kahvehanelerin yolunu tuttu.

Masalarına geçen bir yandan çay içerken diğer yandan oyunlarını oynadı.

“KAPANANA KADAR BURADAYIZ”

Tufan Yılmazer isimli bir vatandaş, arkadaşları ile kente gezemeye geldiklerini belirterek, “Sabah sabah gelip keyfini çıkaralım, istedik. Çok uzun süre oldu. Özlemişiz. Arkadaşlarla çayımızı içtik, hemen oyunumuza başladık. Kapanana kadar buradayız gibi gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

“BUNUN TADINI HİÇBİR YERDE ALAMAM”

Emre Taş isimli başka bir vatandaş ise şu sözleri kaydetti:

“Mekanların açılması çok iyi oldu. Evde kaçak oynamaktansa burada oralet içerek, arkadaşlarla oynamak çok mükemmel oluyor. Tadı bambaşka.

Eskişehir'e daha sabah geldik. Adımımızı attığımız ilk yer otelden sonra burası oldu. Bunun tadını hiçbir yerde alamam.”





“MİLLETİMİZ ÖZLEMİŞ”

Kahvehane işletmecisi Musa Bostancı, bu kararın uzun süredir beklendiğini belirterek, “Tekrar oyunlar başladı. Halkımız da zaten bunu bekliyordu. Çok şükür açıldı, yasaklar kalktı. Daha ilk gün. Bir şey demek için erken. Milletimiz özlemiş.

Devletimize teşekkür ederiz. Aşımızı da olduk. Allah'ın izniyle her şey zamanla düzelir. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Bir daha kapanmayız. Yasaklar tekrar gelmez.” sözlerini kaydetti.

Eskişehir’de oyun yasağı kalktı, kahvehaneler doldu VİDEO

