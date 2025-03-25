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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Tutuklanmanın ardından Eskişehir'de, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

POLİSE KARŞI GELMEK İSTEDİLER

Kentin neredeyse tüm işlek caddelerini polis eşliğinde 4 saat boyunca turlayan kalabalık grup, İsmet İnönü Caddesi'nin başına geldiğinde anlaşmazlık yaşadı.

Kabalıktan bir grup olaysız dağılmayı teklif ederken, bir grup ise polise karşı gelmek istedi.

DURUN İHTARINA UYMAYIP PATLAYICI MADDE ATTILAR

Polisin 3 kez yaptığı "Dağılın aksi takdirde müdahale edeceğiz" ikazını dinlemeyen grup, ekiplere sis oluşturan madde ve patlayıcı madde attı.

İkazları dinlemeyen gruba, polis ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi.

Olaylarda 7 şahıs gözaltına alındı.