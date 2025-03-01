İHA
Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile kentte dilencilik yapılması daha önce yasaklandı.
Valilik personelinin konuyla ilgili çalışmaları sürerken, dilenciler yasak dinlemedi.
NAMAZDAN ÇIKANLARI BEKLEDİLER
Yalaman Camii'nin önünde toplanan bir grup dilenci, para toplamak için namazdan çıkan cemaat üyelerini bekledi.
Yanlarında çocuk da bulunan dilenciler, bağış toplayan camii personelinin yanında durarak vatandaşlara rahatsızlık verdi.
DİLENCİYİ KOVALADI
Gösterilen tepkilere aldırış etmeyen dilencileri camii cemaatinden bir vatandaş kovaladı.
O anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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