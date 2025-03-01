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İHA

Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile kentte dilencilik yapılması daha önce yasaklandı.

Valilik personelinin konuyla ilgili çalışmaları sürerken, dilenciler yasak dinlemedi.

NAMAZDAN ÇIKANLARI BEKLEDİLER

Yalaman Camii'nin önünde toplanan bir grup dilenci, para toplamak için namazdan çıkan cemaat üyelerini bekledi.

Yanlarında çocuk da bulunan dilenciler, bağış toplayan camii personelinin yanında durarak vatandaşlara rahatsızlık verdi.

DİLENCİYİ KOVALADI

Gösterilen tepkilere aldırış etmeyen dilencileri camii cemaatinden bir vatandaş kovaladı.

O anlar kameralara yansıdı.