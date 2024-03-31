Eskişehir’de sandığa ilk giderler yaşlı ve özel gereksinimli bireyler oldu Türkiye genelinde süren yerel seçimlerde yurdun çeşitli köşelerinden seçmenin oy kullanma görüntüleri gelmeye başladı. Eskişehir'de sandığa sabah saatlerinde ilk gelenlerin yoğunluğa yakalanmak isteleyen yaşlılar ve özel gereksinmeli bireylerden oluştuğu görüldü.

İHA

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bugün sandık başında gidiyor.

Eskişehir’de de sabahın ilk saatlerinde yaşlı ve özel gereksinimle bireylerin oy kullanmak için sandığa geldiği dikkat çekti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, Eskişehir’de de yoğunluğa yakalanmamak sabahın ilk saatlerinden itibaren sandığa gitmeye başladı.

Eskişehir'de 696 bin 427 seçmen oy kullanacak

Kentte 696 bin 427 seçmeninin oy kullanacağı günde, sabah saatlerinde genellikle sıra beklemek istemeyen yaşlı ve özel gereksinimle bireylerin oy kullandığı dikkat çekti.

2 bin 361 sandık

Eskişehir genelinde 2 bin 361 sandıkta durumun benzer olduğu öğrenildi.

Görevliler yardım etti

Görevlilerin yaşlı ve özel gereksinimle bireylere yardımcı olduğu dikkat çekti.

Oy kullanmak için sabah saatlerinde Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi'ne gelenler, oy verme saatinin gelmesini bekledi.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

3 farklı oy pusulası

Kimlikleri ile seçmen kağıtları kontrol edilen seçmenler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 farklı oy pusulasına 'evet' mührü basarak şeffaf sandıklarda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)