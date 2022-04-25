Eskişehir'de sebze fiyatlarını düşürecek hasat için geri sayım

Ülke genelinde sert geçen kış mevsiminin ardından üreticiler seralarda hasat için gün sayma başladı. Hasatla beraber sebzelerin bollaşması ve fiyatların da ucuzlaması bekleniyor.

Eskişehir'de soğuk hava, yaşam dahil birçok şeyi olumsuz anlamda etkiledi.

Sebze üretimi de buna dahil.

Çünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskişehir'de seralarda üretim geç başladı ve sebze üretimi yapılamadı.

Bu durum fiyatları da etkilemişti ancak havaların ısınmasıyla beraber üreticiler, seralarında yavaş yavaş hasat hazırlıklarını yapmaya başladı.

Fiyatlarda düşüş olacak

Hasatın yapılmasıyla beraber sebze fiyatlarında da düşüş bekleniyor.

Eskişehir'de salatalık, domates, marul ve ıspanak gibi sebzelerin üretildiği seralarda ürünler boy göstermeye başladı.

Örtü altında yetiştirilen sebzelerin 12 farklı şehre satışının yapıldığı Eskişehir’de, hasada sayılı günler kaldı.

Olumsuz hava koşulları yaşanmadığı takdirde mayıs ayının 10’undan itibaren hasadın başlayacağını belirten Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, ilk hasatla birlikte fiyatlarda da düşüş beklediklerini söyledi.

10 Mayıs'ta tezgahlara çıkacak

Eskişehirlilerin çok yakında ürünlere kavuşacağını aktaran Yıldıran Kılıç, “2022 sezonunun sera üretimlerine bismillah diyerek başladık. Yaklaşık 10 gün önce, bazı üyelerimiz de 20 gün önce olmak üzere ekimlerimizi yaptık.

Bu yıl nisan ayında kış biraz ağır geçti. Şu anda Eskişehir bölgesinde salatalık, domatesin yanı sıra marulların ve ıspanağın son üretimi yapılıyor. Hava şartları normal giderse Mayıs ayının 10’u gibi Eskişehirliler salatalığa kavuşacak inşallah.” ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düşecek, böyle kalmayacak"

İHA’nın aktardığı bilgilere göre kış mevsiminde ürün yetersizliğinden dolayı oluşan karamsar yaklaşımın yanlış olduğunu belirten Kılıç, “Kış mevsimi bu yıl çok ağır geçti. Dolayısıyla ne kadar örtü altı üretim de olsa verim düştü. Ürün olmayıp rağbet de çok olunca fiyatlar tavan yaptı. Bu durumda tabii ki girdilerin de etkisi var ama tek sebep o değil.

Örnek vermek gerekirse geçen yılın girdileriyle üretilmiş patates ve soğan şu anda depoda. Fakat ilk çıkan Hatay, Mersin ve Adana tarafındaki soğan ve patatesin hasadı, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı gecikti. Depodaki ürünler de biraz daha değer kazanmış oldu. Dolayısıyla bu fiyatlar da düşecektir, böyle kalmayacak." dedi.