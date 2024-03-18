Eskişehir'de Şehitler Anıtı törenle açıldı! Kısmet bugüneymiş

ANKA

CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken heykel açılışları ise dur durak bilmeden sürüyor.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109’uncu yıl dönümünde Eskişehir'de tören düzenlendi.

'Şehitler Anıtı' açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Şarhöyük Mahallesi’nde "Şehitler Anıtı" açıldı.

Açılışa Vali Yardımcısı Ali Çetin, Hava Savunma Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, şehit yakınları, gaziler ve Eskişehirliler katıldı.

"Hem Çanakkale Zaferi'mizi kutlamayı hem de şehitlerimizi anmayı bir arada gerçekleştiriyoruz"

Törende konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de şunları söyledi:

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yılındayız. Bir tarafta bir zafer, diğer tarafta şehitlerimiz var. Hem Çanakkale Zaferi'mizi kutlamayı hem de şehitlerimizi anmayı bir arada gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı günde, Büyükşehir Belediye'mizin yaptırdığı Şehitler Anıtımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Deniz Savaşı, dönemin emperyalist devletlerinin Osmanlı Devleti’ni yenip, 1. Dünya Savaşı’nı daha çabuk bitirme gayretidir. Ancak Türk milleti ile o tarihte Anafartalar Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de başında olduğu Türk askerleri, Çanakkale Boğazının geçilmesine ve işgale izin vermemiş ve Türk vatanının zorla ve cebren işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Gerçi her ne kadar 1915 yılındaki bu zaferden sonra 1918’de Mondros Mütarekesi ile vatan işgal edilmiş olsa da orada başka bir destan yazılmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile yeni bir Türk Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye bugün, dünya milletleri içinde dikkate alınan, önemsenen ve görüşlerine değer verilen bir ülke ise bunda Çanakkale Deniz Zaferi’nin ve ardından da Kurtuluş Savaşı’mızın rolü büyüktür. Ne var ki, her iki tarafın 500 bini aşkın kayıp verdiği Çanakkale Savaşı, bizim açımızdan bir zafer olarak sonuçlansa da, bu kadar büyük bir insan sayısının yaşamını yitirmesi bir trajedi olarak dünya tarihine geçmiştir.