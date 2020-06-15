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- Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.
- İHA
- 15.06.2020 - 19:34
Eskişehir’i günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış hayatı kısmen olumsuz etkilese de gökyüzünde oluşan şimşek ve yıldırımlar adeta görsel bir şölen oluşturdu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Birçok vatandaş bu anlara tanıklık ederken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.