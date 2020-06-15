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    Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Eskişehir’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 19:34
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    Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

    Eskişehir’i günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış hayatı kısmen olumsuz etkilese de gökyüzünde oluşan şimşek ve yıldırımlar adeta görsel bir şölen oluşturdu.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Birçok vatandaş bu anlara tanıklık ederken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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