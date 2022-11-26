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    Eskişehir’de su zammı protesto edildi

    Eskişehir’de bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri, Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek su zammını protesto etti.
    • 26.11.2022 - 15:18
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    Eskişehir’de su zammı protesto edildi

    Eskişehir’de şebeke suyu fiyatının yüzde 70 artırılması kararının ardından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelerek yapılan zamma isyan etti.

    AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, gerçekleştirilen protestoya katılarak destek verdi.

    Vatandaşlar, ‘Zam değil zülüm’, ’Büyükerşen zammı geri çek’, ’Eskişehir’de çeşmelerden zam akıyor’ şeklinde sloganlar attılar.

    Eskişehir’de su zammı protesto edildi #1

    "Eskişehir’de şebeke suyuna zam yapılacağı açıklaması halkı sokağa döktü"

    Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı ve Eskişehir Kardeşlik Platformu Sözcüsü Süleyman Bakal yaptığı basın açıklamasında, "Eskişehir’de şebeke suyuna zam yapılacağı açıklaması halkı sokağa döktü. Sessize su yükleme noktalarının önünde sıraya giren halk büyük bir olgunluk içinde kartlarına su yükledi. Kendine bu zulmü yaşatanları kalıcı hafızasına kaydeden halk, seçim gününü beklemek üzere evine döndü. İçme ve kullanma suyu bir haktır. Tüketicilere içme ve kullanma suyu temin etmek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kamusal ve asil görevidir. Kümülatif yılık yüzde 274 fahiş zam, kamusal görev anlayışla bağdaşmaz. İçme ve kullanma suyu tarifesi, piyasa fiyatlar ölçü alarak belirlenemez. Eskişehir Büyükşehir Başkanının zam tarifesinde piyasa şartlarını dayanak göstererek savunmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

    Eskişehir’de su zammı protesto edildi #2

    Eskişehir’de su zammı protesto edildi #3

    Eskişehir’de su zammı protesto edildi #4


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