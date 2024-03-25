Eskişehir'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın balmumu heykeli müzede yerini aldı Heykel siyasetinin hüküm sürdüğü Eskişehir'de Yeşilçam’ın efsanelerinden, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın balmumu heykeli, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

ANKA

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP2li belediyelerin heykel açma yarışı hızlandı.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Kasabadan şehirlere CHP heykelciliği

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP yönetimindeki her yerleşim biriminde açılışlar art arda yapılıyor...

Toplu taşıma, kentsel dönüşüm, altyapı gibi insanların hayati ihtiyaçlarına çözüm bulamayan CHP belediyeleri, heykel açılışları ile vatandaşa hizmet etmeyi sürdürüyor.

Kadir İnanır'ın heykeli sergilenmeye başladı

19 Mayıs 2013 tarihinde açılışı yapılan ve balmumu heykel müzelerinin Türkiye’deki ilk örneği olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde, başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterler ile geçmişten bugüne bilim, medya, sanat, siyaset ve spor dünyasında yer alan 200’ü aşkın ünlü ismin heykeli bulunuyor.

Geliri engelli bireylerin ve kız çocuklarının eğitimi ile sağlık alanına harcanan müzenin koleksiyonuna, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın balmumu heykeli de eklendi.

Üzerindeki kıyafetler, tesbih ve diğer objeleri İnanır tarafından verilen heykel, görevliler tarafından büyük bir dikkatle sergileneceği alana yerleştirildi.

"Onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı"

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavisi süren Kadir İnanır’ın Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

Türk sinemasının efsanelerinden Kadir İnanır’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar temenni ediyorum. Çalışmamız tamamlandı ve balmumu müzemize İnanır’ın heykeli de eklendi. Ülkemizin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere tanıtmak, onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı. Umarım kısa sürede kıymetli sanatçımız sağlığına kavuşur ve müzeyi birlikte ziyaret ederiz.

2022 yılında yapım çalışmaları başladı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Kadir İnanır ve Türkan Şoray, 3 Haziran 2022 tarihinde Başkan Büyükerşen’in davetiyle Eskişehir’de bir araya gelmiş, İmren Erşen Oya Müzesi açılışına katılmışlardı.

Müze, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin müziği eşliğinde açılmış, törende Başkan Büyükerşen, sanatçıların balmumu heykellerinin yapılarak müzede yer alacağını belirtmişti.