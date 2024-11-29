Eskişehir'de terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi

DHA

Terör örgütleri ile mücadelede başarılı çalışmalara imza atılıyor.

Bu kapsamda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli operasyonlarda Diyarbakır’da 9, İstanbul’da 7, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya’da 1’er kişi olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 21 şüpheliden Eskişehir’e getirilen 9’u, İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin ise bulundukları şehirlerden SEGBİS ile ifadelerinin alındığını belirtildi.

Şüpheliler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK Yürütme Konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan, sözde basın komitesi yapılanması içerisinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapmakla suçlanıyor.