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    Eskişehir'de ticari takside içki satarken yakalandılar

    Eskişehir’de ticari taksi ile içki satan şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 16:22
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    Eskişehir'de ticari takside içki satarken yakalandılar

    Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu içki satışı yapılmayacağı duyurulmuştu.

    Dün akşam saatlerinde Eskişehir'de polis çevirmesine takılan bir araçta ise durumun tam tersi olduğu anlaşıldı.

    Araç Tepebaşı ilçesine bağlı Sakarya-1 Caddesi’nde durduruldu.

    TİCARİ TAKSİDE 9 ŞİŞE İÇKİ VE POS CİHAZI BULUNDU

    Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından incelenen araç içerisinde yapılan kontrollerde, çeşitli marka ve boyutlarda 9 şişe içki ve bir tekel markete ait pos cihazı bulundu.

    Ticari araç içerisinde bulunan 1 yolcuya sokağa çıkma yasağına uymama suçundan 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

    Eskişehir de ticari takside içki satarken yakalandılar #1

    17 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Saat 20.00’den sonra içki satışı yapıldığı için pos cihazı bulunan tekel markete 17 bin lira ceza uygulandı.

    Ayrıca, araç içerisinde ele geçirilen alkollü içecekler yasal işlemlerinin devamı için geçici olarak muhafaza altına alındı.

    Eskişehir de ticari takside içki satarken yakalandılar #2

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