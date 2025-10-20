Eskişehir'de TOKİ ile hayaller gerçekleşti: Vatandaşlar güvenli yuvalarına kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'de, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesiyle vatandaşlar, hayallerine kavuştu.

Odunpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan 3 bin 109 konut; 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkeziyle birlikte, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte hak sahiplerine teslim edildi.

3 BİN 109 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Proje kapsamında, 4 etaptan oluşan toplam 3 bin 109 konut, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor.

Bölgede yapılan çevre düzenlemeleri, yeşillendirme çalışmaları ve altyapı iyileştirmeleriyle modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

Konutların teslim edilme aşamasına getirilmesiyle, yıllardır kira ödeyen veya ev sahibi olma hayali kuran birçok aile, kendi evlerine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"KELİMELERLE İFADE EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, duygularını dile getiren hak sahiplerinden Şenay Karaaslan, şu sözleri kullandı:

"Geldiğim gün kapıyı açtığımda ağladım. Çok mutlu oldum. Yaşım 50-51'e giriyor. 50 yaşından sonra bir ev sahibi olmak, kelimelerle ifade edilemez bir duygu. Her şeye ulaşabiliyoruz."

Karaaslan, evinin her detayından memnun olduğunu ve çocuklarının da bu mutluluğu yaşadığını belirtti.

"ÇOÇUKLARIM SEVİNÇTEN UYUYAMADI"

Diğer bir hak sahibi Semra Kosova ise, "Çocuklarım o kadar sevindi ki, kızım sabaha kadar uyumadı. Hiç şansım gülmemişti burada. Şansımı bilince hayret ettim." dedi.

Projenin, ailelerin hayatında büyük bir değişim yarattığına dikkat çeken Kosova, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLME AŞAMASINA GETİRİLMİŞTİR"

Projenin detaylarını paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik ise şöyle konuştu:

4 etaptan oluşan toplam 3 bin 109 konut; 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkeziyle birlikte, tüm altyapı çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla şu an hak sahiplerine teslim edilme aşamasına getirilmiştir.

Çelik, projenin vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını ve güvenli bir gelecek sunduğunu vurguladı.

"KİMİN EMEĞİ VARSA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Hak sahiplerinden Yusuf Karaaslan, yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken konutlar hakkındaki yorumunu, "Balkonu çok hoşuma gitti. Salon da güzel. Her yer ışık görüyor." sözleriyle yaptı.

Hak sahibi Dilek Sorarlı, "Kimin emeği varsa, küçükten büyüğüne kadar çok teşekkür ederim. Kirada olmaktan kurtuldum, evimde rahatça oturuyorum." diyerek sevincini anlattı.

Proje, özellikle emekliler, gençler, en az 3 çocuğu olan aileler ve engelliler gibi gruplara öncelik tanıyarak, geniş bir kesime hitap etti.

81 İLDE 500 BİN KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurmuştu.

Eskişehir'deki TOKİ projesi, vatandaşların yüzlerini güldürürken "Yüzyılın Konut Projesi" ile bu mutluluğun Türkiye'nin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.