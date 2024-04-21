Eskişehir'de tramvaya binen yolcular sokak köpeğiyle karşılaştı Eskişehir’de seyir halindeki tramvaya binen başıboş köpek, etraftaki yolcuların şaşkın bakışları arasında yolculuk yaptı.

ensonhaber.com

Başıboş köpek sorunu bir türlü çözülemedi.

Öyle ki giderek artan bu sorun sokaklarda çocukları güvenle oynayamaz, vatandaşları işlerine rahatça gidemez hale getirdi.

Hal böyle olunca var olan sokak köpeği sorunu hastane ve toplu ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde karşımıza çıkmaya başladı.

Başıboş köpek tehlikesi toplu taşımaya sıçradı

Son olarak Eskişehir'de Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan bir tramvayda şaşırtan bir manzara yaşandı.

Seyir halindeki tramvaya bir köpek bindi.

Tramvay şehir merkezine yaklaştıkça kalabalıklaşırken, köpek yoğunluğa rağmen olduğu yerde durmaya devam etti.

Tramvaya bindi: Olduğu yerden kalkmadı

O anlar ulaşım aracında bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Onlarca kişinin bulunduğu bir tramvaya köpeğin girmesine müsade edilmemesi gerektiği görüşü savunuldu.