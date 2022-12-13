Eskişehir’de turist kalabalığı

İl dışından gelenler ve kentin kendi halkı, henüz fazla soğumayan havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdu.

Eskişehir’de il dışından gelenler ve kent halkı, kalabalık oluşturdu.

İnsanlar, havaların nispeten sıcak ve yağışlı olmaması sebebi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar gezintiye çıktı.

Yaşanan bu yoğunluk özellikle Köprübaşı ve Hamamyolu gibi bölgelerde kendisini iyice hissettiriyor.

Trafik etkileniyor

Ailece gruplar halinde dolaşan insanlar, cadde ve sokakları geçerken zaman zaman trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

Kent hayatının akşam saatlerinden sonra hareketli olması, en çok o saatlerde açık alan iş yerlerine yarıyor.

Bugünlerde, yaz ve kış ayı demeden çevre illerden gelen turistlerden oluşan insan kalabalığı dikkati çekiyor.









