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    Eskişehir’de turist kalabalığı

    İl dışından gelenler ve kentin kendi halkı, henüz fazla soğumayan havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdu.
    • 13.12.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:32
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    Eskişehir’de turist kalabalığı

    Eskişehir’de il dışından gelenler ve kent halkı, kalabalık oluşturdu.

    İnsanlar, havaların nispeten sıcak ve yağışlı olmaması sebebi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar gezintiye çıktı.

    Yaşanan bu yoğunluk özellikle Köprübaşı ve Hamamyolu gibi bölgelerde kendisini iyice hissettiriyor.

    Trafik etkileniyor

    Ailece gruplar halinde dolaşan insanlar, cadde ve sokakları geçerken zaman zaman trafik akışını da olumsuz etkiliyor.

    Kent hayatının akşam saatlerinden sonra hareketli olması, en çok o saatlerde açık alan iş yerlerine yarıyor.

    Bugünlerde, yaz ve kış ayı demeden çevre illerden gelen turistlerden oluşan insan kalabalığı dikkati çekiyor.

    Eskişehir’de turist kalabalığı #1

    Eskişehir’de turist kalabalığı #2

    Eskişehir’de turist kalabalığı #3


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