Eskişehir'de uzun süren su kesintisi hayatı olumsuz etkiledi

16 saat süren su kesintisi sebebiyle bazı lokantalar yemek çıkaramadı. Kesintiden etkilenen ev hanımları su kesintisine tepki gösterdi.

Eskişehir'de merkez mahallelerin büyük bölümünde yaşanan yaklaşık 16 saatlik su kesintisi vatandaşın işlerini aksattı.

Meydana gelen büyük çaplı su kesintisinin genel olarak ev hanımlarını ve lokanta işletmecilerini etkilediği görüldü.

Evde temizliğini ve yemeklerini yapamayan ev hanımları uzun süreli su kesintisine tepki gösterdi.

Lokantalarda yemek çıkmadı

Lokanta dükkânı işleten esnaf da bu kesintiden olumsuz etkilendiklerini ifade etti. Temizlik ve yemek yapımında önemli miktarda su kullanan lokanta işletmecileri susuzluktan dolayı yemek çeşidi çıkarmakta zorluk çekti.

Bazı lokantalar kesinti sebebiyle yaşanan olumsuzlukların işlerde düşüşe sebebiyet verdiğini ifade etti.

Eskişehir’de lokanta işletmeciliği yapan Ayşegül Koçak, dükkanındaki suların tamamen kesilmediğini ancak yaşanan sorun sebebiyle az aktığını söyledi. Suyun yavaş akmasından kaynaklı yemekleri yetiştiremeyen Koçak, yemek çeşidi çıkaramadığını ifade etti.

"Tüm işler aksadı"

Özellikle lokantaların su kesintisinden daha da olumsuz etkilendiğini belirten Koçak, "Sabah erken saatlerde sular az akıyordu. Bizler de mutfakta susuz çalışamadık. Doğru dürüst yemek yapamadım, sebzelerimi yıkayamadım, yemeklerimi geç pişirdim, bazılarını pişiremedim, kısacası tüm işler aksadı. Normalde pişirdiğimden daha az yemek pişirdim. Bulaşığım yıkanmadı, tencerem yıkanmadı. Bunlar yıkanmayınca tekrardan yemek pişiremedik. Yeterli su gelmediği için bulaşık makinası da çalışmadı. Bugün bayağı sıkıntı çektik. Bize olumsuz etkileri oldu." dedi.

Sular az aktığı için tencereleri yıkayamayan Koçak, sabah yaptığı yemekler bittikten sonra yenilerini yapamadığını belirtti.

"Bizim her işimiz su ile dönüyor"

Yemek çeşidi çıkaramadığı için kazancının da etkilendiğinin altını çizen Koçak, "Su kesintisi işlerimi de aksattı, bugünkü kazancımı da etkiledi. Yaptığım yemekler bitti, şu saatten sonra satacak yemeğim yok, yapamadım. Patatesi yıkayacak su yok. Bu kadarcık su neyimize yetsin? Sabah geldiğimizden beri durum böyle. Mutfakta işler suyla dönüyor, suyun yoksa elini neyle yıkayacaksın? Damacana suyu yetmez, nereye kadar kullanalım? Su az aktığı için resmen zamanımız israf oldu. Su kesintisi olmasa daha fazla çeşit yemek pişirebilirdim. Daha çok çeşit olsa daha fazla da kazancım olurdu. Ben bir kova su doldurup burayı yıkayana kadar müşteri geliyor zaten. Diğer işletmeler bizim kadar etkilenmemişlerdir belki ama bir restoran için suların kesilmesi fazla sorun çıkardı. Bizim her işimiz su ile dönüyor." ifadelerini kullandı.