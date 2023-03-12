Eskişehir'de yağış sonrası sokaklar göle döndü Odunpazarı ilçesindeki yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı ara sokakları su bastı.

Türkiye, kurak bir kış sezonu geçiriyor.

Barajlar kuraklık alarmı verirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline yağış uyarısı verdi.

Eskişehir ise son günlerde yağışa teslim oldu.

Etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Ara sokaklar göle döndü

Yağışın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı.