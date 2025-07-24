Eskişehir'deki orman yangınında şehit düşen personellerin kimlikleri belli oldu

Türkiye, artan sıcaklıklar nedeniyle yurdun birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yeşil Vatan'ı koruma çalışmaları tüm hızıyla sürerken Eskişehir’de yaşanan acı olay, ülke gündemini sarstı.

Seyitgazi ilçesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına ulaştı.

10 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Yangına müdahale eden ekipler, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Müdahale sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti.

Aynı yangında 8 personel ise yaralandı. Yaralılarından birinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Acı haber milyonların yüreğini yakarken, şehitlerin kimlikleri de belli oldu.

Yaşamını yitiren isimler şu şekilde:

"Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan."

AKUT'TAN ŞEHİTLER İÇİN AÇIKLAMA

Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) yapılan yazılı açıklamada, "Arama Kurtarma Derneği olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarımız sırasında, görev başındaki beş gönüllümüzü kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Hayatını kaybeden gönüllülerimiz Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Bayram Eren Arslan, ülkemizin ormanlarını ve insan hayatını korumak adına, zorlu koşullarda fedakarca mücadele etmekteydi. Her biri, AKUT'un gönüllülük ruhunu, insan hayatına duyulan sonsuz saygı ve sorumlulukla yaşatıyordu. Kaybımız büyük, acımız tarifsiz. AKUT gönüllerimize ve hayatını kaybeden orman çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.

NAAŞLARI DNA İNCELEMESİ İÇİN ANKARA'DA

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.