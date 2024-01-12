Eskişehir’den yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu: Kırıldım Eskişehir’de 25 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptıktan sonra partisi CHP tarafından bu kez aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, yaşananlarla ilgili kırıldığını söyledi. Büyükerşen, "25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu” dedi.

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Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'nin adayları netleşmeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehir'de hangi ismin aday gösterileceği tartışma konusu olmuştu.

CHP Genel Başkanlığı'nı 'değişim' iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel, Eskişehir'de değişikliğe gitti.

25 yıldır belediye başkanıydı: Aday gösterilmedi

Kentte 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen, bu kez aday gösterilmedi.

86 yaşındaki Büyükerşen'in yerine, onun işaret ettiği Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

Yaptırılan anketlere kırıldım: Yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var dendi

Sözcü TV'de İpek Özbey'e konuşan Büyükerşen, aday gösterilmemesine şaşırdığı ve süreçte yapılan anketlere kırıldığını söyledi.

Kendisinin yaptırılan anket çalışmalarıyla bekletildiğini ifade eden Büyükerşen, "Kırıldık, burkulduk. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. Bakıyoruz ilan edilmeye başlandı adaylar. Biz yokuz. Niye dedik bu kadar uzadı. Dediler ki 'Anket yaptırıyoruz'. Ne anketi yaptırıyorsunuz? Halk sizi istiyor mu, istemiyor mu? Bana imalı bir şekilde, 'Sizin de yaşınız 86 oldu, biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor' 'Ne olacak, ne yapacağız? Bırakalım o zaman'. 25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı." şeklinde konuştu.

"Adaylıkta ısrar ettiğimi söyledim"

CHP'ye yönelik sitemine devam eden Büyükerşen, aday olmakta ısrar ettiğini de sözlerine ekledi.

Büyükerşen, Ayşe Ünlüce'nin aday gösterilme süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

"Adaylıkta ısrar ettiğimi söyledim. Daha evvelki görüşmemizde de bana sormuştu: ‘Sen eğer olmaz isen, vazgeçersen kim olabilir?’ diye. Ben de genel sekreterim var, bir hukukçu. İstedim ki, ‘Eğer bunu seçerseniz benim yerime, geri alırım başvurumu. Bu ilk örnek olur ve Türkiye’de CHP’nin kadın eleman eksiği, bu konuda çektiği sıkıntılara örnek teşkil eder. Cesaret gelir Türkiye’deki bütün aydın, entelektüel Atatürkçü kadınlara’ dedim, böyle bir teklif yaptım.”

1999'dan beri görevini sürdürüyor

Öte yandan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP’den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen, 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.