Eskişehirli şehidin cenazesinde yürek dağlayan anlar: Asker gözyaşlarına boğuldu... İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bu esnada duygularına hakim olamayan askerin ağladığı anlar ise yürek burktu.

İHA

Türkiye 9 kahraman şehidini uğurluyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesindeki çatışmadan şehit olan 27 yaşındaki Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehadet makamına erişti.

Şehidin naaşı, dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirildi.

Evcin ailesinin acı günü

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in bugün öğle vaktinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazında, gözyaşları sel oldu.

Şehidin, ailesi Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna yaslanarak gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı.

"Şehitlerimiz için dua edin"

Emekli polis olan babası Nazif Evcin “Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin” diyerek feryat etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Alpu İlçesi’ne bağlı Bozan Mahallesi’ne götürüldü.

Asker gözyaşlarını tutamadı

Cenaze esnasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise askerin gözyaşları oldu.

Muhammed Tunahan Evcin'in tabutuna bakarken duygularına engel olamayan bir asker gözyaşlarına boğuldu. O anlar görenlerin yüreklerini bir kez daha burktu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)