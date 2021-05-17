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- Esnaf 17 gün sonra kepenk açtı
Esnaf 17 gün sonra kepenk açtı
Tam kapanmanın sona ermesiyle kepenk açan işletmelerde, sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başladı.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 09:45
- Güncelleme : 17.05.2021 - 10:12
Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan günü başlayan 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminde sona gelindi.
Bugün saat 05.00 itibarıyla 'Kademeli Normalleşme' uygulamasına geçildi.
KEPENKLER AÇILDI
İki haftayı aşkın süredir faaliyetlerine ara veren esnaf ise günler sonra iş yerlerinin kapılarını açtı.
Kısıtlamaların esnetilmesiyle rahatlayan esnaf temizlik yaparak, ürünlerini satışa hazırladı. Kimi işletmeler de müşteri bekledi.
AÇIK OLAN İŞLETMELER
Faaliyetlerine devam eden iş yerleri:
- Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar
- Büro ve ofisler vb. iş yerleri
- AVM'ler
- Berber ve kuaförler
- Market ve pazar yerleri
- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.
KAPALI OLAN İŞLETMELER
Faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilen iş yerleri:
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri
- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları
- Hamam, sauna ve masaj salonları
- Lunaparklar ve tematik parklar