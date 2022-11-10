Esnaf kefalet kredisi nedir, kimlere verilir? Esnaf kredisi şartları neler? İşte faiz miktarı!

Esnaf kefalet kredisi yakından takip ediliyor. Peki 5 sene içerisinde geri ödeme planına sahip olan esnaf kredisi nedir, başvuru şartları neler?

Esnaf kefalet kredisi başvuru şartları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve % 7,5 faiz oranıyla yararlanılabilecek 100 milyar liralık kredi kampanyasının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki esnaf kredisi kimlere verilir?

Esnaf kredisi nedir ve kimlere verilir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, esnaf kredi hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır."

Ülke genelinde esnaf odalarına kayıtlı bütün işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden faydalanacak. Bunun için tüm vatandaşlar bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvurmuş olacak. Ayrıca işyeri edinmek isteyen ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler 1.5 milyon TL’ye kadar çıkabilen, 10 sene vadeli, senelik yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Yine sıfır taşıt almak isteyen kişielere de 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, senelik yüzde 7.5 faizle kredi verilmiş olacak.

Esnaf kredisi şartları neler?

Özellikle geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren ve kaybolmaya yüz tutmuş olan esnafa, 50 bin TL oranından 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi fırsatı sunulacak. Bunun yanında usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi ismi üzerine iş yeri açacak kişilere; 500 bin TL’ye kadar, 5 sene vadeli ve sıfır faizle verilecek.