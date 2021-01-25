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- Esnaf kredileri ertelendi mi? Esnaf ve sanatkarların kredileri kaç ay ertelendi?
Esnaf kredileri ertelendi mi? Esnaf ve sanatkarların kredileri kaç ay ertelendi?
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan esnafa kredi ödemelerinde nefes aldıracak müjdeli haber geldi.
Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödenmesi gereken taksitlerinin de erteleneceğini ifade etti.
Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik şartları olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar müjdeli habere dair araştırmalara başladı.
Peki esnaf kredileri ne kadar süreyle, kaç ay ertelendi? İşte merak edilen detaylar..
ESNAF KREDİLERİ KAÇ AY ERTELENDİ?
Cumhurbaşkanı'nın kredi erteleme müjdesiyle birlikte kaç ay ertelendi? sorusu da gündeme geldi.
Esnaf ve sanatkarların yükünü azaltmak amacıyla alınan kararda, kredi geri ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiği duyuruldu.
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir."