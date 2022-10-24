Esnaf kredisi şartları neler? 2022 Esnaf ve sanatkarlara kredi paketi desteği başvuruları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası esnafa yeni kredi paketi müjdesi açıklanmıştı. Peki esnaf kredisi şartları neler?

Esnaf ve sanatkar kredi destek paketi başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Son olarak Bakan Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gündeme gelen 60 aya kadar vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullanıllandırılacak söz konusu kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Gelişme sonrası başvuru şartları da sorgulanmaya başlandı.

Esnaf kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kredi desteği hakkında konuştu. Başvuru tarihlerinin henüz belli olmadığı esnaf kredisi paketi başvurularının kısa süre içerisinde başlaması beklenmekte.

Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için gerekli şartlar merak ediliyor.

Krediye başvurmak için en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekmekte,

Kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapılmalı,

TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamalı,

Esnafın senelik cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması gerekmekte,

Tapu ya da araç teminatı göstermek de gerekmekte.

Ayrıca bunlar için de il ve ilçede kayıtlı olunmakta olan kefalet kooperatifine başvurulması gerekmekte.