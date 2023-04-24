Esnaf odalarının yöneticileri silah taşıma ruhsatı alabilecek Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri, silah taşıma ruhsatı alabilecek. 30 bin kişinin harç ücretini ödeyerek, ruhsat talep etmesi bekleniyor.

İHA

İçişleri Bakanlığı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in "Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması için çalışma başlattı.

Planlanan düzenlemeyle taşıma ruhsatı verilebilecek meslek mensuplarının kapsamı genişletilecek.

Kimler alabilecek?

Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine seçildikleri dönem içerisinde silah taşıma ruhsatı verilecek.

30 bin kişi harç ücreti ödeyecek

Türkiye'de 2 bin 995 oda ile bin esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunuyor.

Bu kapsamda 30 bin kişi harç ücretini ödeyerek, taşıma ruhsatı alabilecek.

Taslak çalışmasının tamamlanmasının ardından ilgili yönetmelik, Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.