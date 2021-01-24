Esnaf taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Restoran ve kafelerin durumunu ilk Kabine toplantısında ele alacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaftan 6 maddelik talep geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Bendevi Palandöken, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona sebebiyle 6 maddelik bir dosya sunduğunu duyurdu.

KREDİLER

Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:

KİRA DESTEĞİ

Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

FATURALAR

Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.

HES KODU İLE GİRİŞ

Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.

TİCARİ ARAÇLAR

Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.

SİGORTA PRİM BORCU

Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir.