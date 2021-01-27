Esnafa kira desteği ödemesi başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlanmıştır" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara yapılacak kira desteği ödemesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarlara yapılacak kira destek ödemelerine bugün başladığını duyurdu.

KİRA DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." dedi.