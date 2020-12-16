Esnafa kira yardımı başvurusu nereden yapılır? Esnafa destek başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. Destek paketinden faydalanacak esnaflar konuyla ilgili araştırma yapıyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnaflara destek amacıyla açıklanan kira paketinin detayları belli olmaya başladı.

KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor.

Kira desteğinden faydalanacak esnafları konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Peki esnafa kira desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır, kimler faydalanabilir, işte detaylar..

KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Açıklanan pakete göre kira yardımı ilk etapta esnafa yapılacak. Ancak tüm esnaflar kira desteğinden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı için başvurular salgından doğrudan etkilenen esnafa öncelik verileceğini duyurdu.

Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR?

Açıklanan yeni destek paketine göre aranılan kriterleri taşıyan kişilere devlet büyük şehirlerde 750 TL ve küçük şehirlerdeki esnafa ise 500 TL kira yardımı yapılacak. Kira yardımına ek olarak aynı zamanda korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yaklaşık 1.2 milyon esnafa da devlet 1000 TL destek ödemesini yine 3 ay süreli olarak gerçekleştirecek.

Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek.

ESNAFA KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor.

Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.

Aranılan şartları taşıyan ve açıklanan sektörlere mensup esnaflar için kira yardımı ve 1000 TL pandemi desteği başvurusu e devlet üzerinden kabul edilecek. Başvuru ekranı Aralık ayı sonuna kadar yardımlar ödenmeye başlanacağı için mümkün olan en kısa sürede açılacak.