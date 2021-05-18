Esnafa nefes kredisi başvurusu 2021: Nefes kredisi nedir, şartları nelerdir?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa nefes kredisi müjdesini verdi. Peki nefes kredisi nedir, nasıl başvurulur ve şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Kademeli normalleşme kararlarının ardından gerçekleştirilen Kabine Kurulu toplantısından esnafı sevindirecek müjdeli haber çıktı.

Pandemi süresinde esnafa destek paketleriyle ekonomik zararı en aza indirmeye çalışan Türkiye, nefes kredisiyle yeni bir adım daha attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan nefes kredisi daha önceki dönemlerde de çeşitli kriterlerle tahsis edilmişti. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler olacak ve nereden başvuru yapılacak?

İşletmeciler ve iş yeri sahipleri nefes kredisine dair detayları araştırıyor. İşte nefes kredisi başvurusu ve şartları 2021..

NEFES KREDİSİ NEDİR 2021?

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor.

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

NEFES KREDİSİ NE KADAR?

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni kararları açıkladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam hazarin sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır.

NEFES KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.



1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.



2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI 2021

Bankaların Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri nefes kredisine başvuru yapabilecek. Başvuru şartları ise bakanlığın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.