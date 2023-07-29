Esnafın KDV oyununa Mehmet Şimşek’ten jet yanıt: Takip edilecek Gittiği dönerci ve lokantadan aldığı iki fişi sosyal medya hesabından paylaşarak esnafın KDV oyununu gözler önüne seren vatandaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dikkatini çekti. Bakan Şimşek, “Hassasiyetiniz için teşekkür ederim, takip edilecek” dedi.

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Bir genç, sosyal medya hesabından “Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi” anlattı, KDV oyununu gözler önüne serdi.

İstanbul’da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadıklarını paylaşan genç, görsel olarak sunduğu fişlerle de iddialarını destekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı paylaştı

Sosyal medyada çok konuşulan genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de dikkatini çekti.

Gencin hikayesini alıntılayan Bakan Şimşek, “Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.” notunu düştü.

KDV'yi %1 içecek olarak kesti

İşte o hikaye:

İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV'yi %1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm.

Dürüst esnaf

Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan'a yakın, Pehlivan Lokantası'na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV'sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi. Alelade bir dönere 80 TL, adam gibi bir menüye 120 TL vermenin kıyasını yapmayacağım, orası arz-talep. İnsanlar her şeye rağmen alıyor ki adamlar ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor.

"Tek çözüm boykot"