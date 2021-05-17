Esnaflara 2 ayrı grup halinde destek ödemeleri yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında esnaflara 2 ayrı grup halinde destek verileceğini açıkladı. Erdoğan bu grupları ve yapılacak ödemeleri tek tek duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında esnaflara 2 ayrı grup halinde destek verileceğini açıkladı. Erdoğan bu grupları ve yapılacak ödemeleri tek tek duyurdu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

Ayrıntılar gelecek...