Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği esnaf ve işletmecileri memnun etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf taratından sevinçle karşılandı.

ESNAF FEDERASYONU BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Konu hakkında ilk açıklama, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Esnaftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hibe teşekkürü VİDEO



"RANDEVU İSTEYECEĞİM"

TESK Başkanı “Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak ödenemeyen kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürmektedir. Bunun için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyerek, bu yönde olumlu bir adım atılarak tüm borçların faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım” dedi.

"DESTEKLER SÜRSÜN"

Başkentte kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde maddi zorluk yaşadıklarını belirterek, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.



Taksici Erol Tetik, kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bu destek bizim için ilaç olur." dedi.





"BAZI İHTİYAÇLARIMIZI GÖRÜR"

Lokantacı Halit Gürşin de hibe açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf için en azından ufak bir destek olur. Herkes sıkıntı yaşadığı için 3 bin, 5 bin de olsa en azından elektrik, su, bazı ihtiyaçlarımızı görür." diye konuştu.