Esra Balamir ve Demet Akalın barıştı mı, neden küsmüşlerdi? Esra Balamir kimdir?

Esra Balamir ve Demet Akalın barıştı mı, neden küsmüşlerdi? Esra Balamir kimdir?

Yalçın Dümer'in Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasının ardından Esra Balamir ve Demet Akalın'ın küs olması gündeme geldi. Peki, Esra Balamir ve Demet Akalın barıştı mı?

Esra Balamir'in eski eşi Yalçın Dümer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Alişan Dümer'e, 'Esra ile neden çocuk yapmadın?' sorusunu yöneltti.

Dümer'in cevabının ardından Alişan'ın ''Esra hemen makyajını yap gel. 1,5 saatin var'' dedi. Bu davetin ardıdndan Demet Akalın, bir süredir küs olduğu eski arkadaşı Esra Balamir hakkında, "Eve geldi kovdum evden, istemiyorum onu" açıklaması ile dikkat çekti.

Peki, Esra Balamir kimdir? Esra Balamir ve Demet Akalın barıştı mı, neden küsmüşlerdi? İşte, detaylar..

ESRA BALAMİR VE DEMET AKALIN BARIŞTI MI?

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından birbirilerini takip etmeyi bırakan Demet Akalın ve Esra Balamir ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Programın sonunda Esra Balamir, Alişan'ın davetini kabul ederek stüdyoya geldi. Karşısında eski dostu Esra Balamir’i görünce şaşıran Akalın, biraz trip attıktan sonra barıştı.

Alişan, sosyal medya hesabından "Beklenen an" diyerek ikiliyi barıştırdığını açıkladı.

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

20 senelik dostluklarını Şubat ayında sonlandıran Esra Balamir ile Demet Akalın’ın neden küs oldukları belli oldu. Balamir, Uludağ tatili dönüşü koronavirüse yakalanan Okan Kurt yüzünden küstüklerini söyledi.

Okan Kurt’un koronavirüse yakalandığı haberini alan Esra Balamir, o sırada evinde tadilat olması nedeniyle Demet Akalın’ı arayamadı.

Esra Balamir, tadilattan sonra Akalın’ın evine gitti. Kendisini beş saat boyunca aramamasına sinirlenen Demet Akalın, “Şimdi mi aklına geldi?” diyerek Balamir’le dostluğunu bitirdi. İkili, bu olayın ardından Instagram'dan birbirini takipten çıkmıştı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

7 Eylül 1975’te Adana’da doğan model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu Esra Balamir, Kral TV’de DJ olarak kariyer hayatına başlamıştır.

Daha sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlayan Esra Balamir, Şafak Sezer’le ilk televizyon dizisini çekmiştir.

'Kabere Kabere', 'Böyle mi Olacak' ve 'Reyting Hamdi' gibi dizilerde oynayan Esra Balamir, bir müzik ve birçok magazin programında sunuculuk yapmıştır.

Modellik, şarkıcılık ve televizyon sunuculuğu yapan Esra Balamir, 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile dünya evine girmiştir. 1 sene evli kaldıktan sonra ayrılan Esra Balamir, bugüne dek toplamda 5 albüm çıkarmıştır.

Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren Esra Balamir, moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Balamir, uzun bir aranın ardından 'Söke Söke' adında iki şarkılık single çalışmasıyla tekrardan müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir.

'Söke Söke'ye klip de çeken Esra Balamir’in 1960'lı yılların anlatıldığı klibinde Demet Akalın da oynamıştır.