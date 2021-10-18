Tamer Karadağlı'nın yanlış anlaşıldığını düşünen Ferhat Yılmaz, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular'da soruları yanıtladı.

Esra Elönü'nün 24 TV ekranlarında sunduğu Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu oyuncu Ferhat Yılmaz oldu.

Elönü, Ferhat Yılmaz'a gündeme ilişkin sorularını sormasının ardından, fikirlerini aldı.

İlk olarak geçtiğimiz gün Tamer Karadağlı'nın ödül töreninde başına gelen hadiseyi gündeme getiren Elönü, "Nasıl ki muhalif sanatçıların tepki gösterme hakkı varsa, bu devleti seven sanatçıların da tepki gösterme hakkı olduğuna inanıyorum." dedi.

TAMER KARADAĞLI'NIN LİNÇ EDİLMESİ

Yılmaz'ın bu konuya ilişkin fikirlerini merak ettiğini aktaran Elönü, "Oradaki karede ne gördün ve devamında Tamer Karadağlı neden linç yedi?" sorusunu sordu.

Esra Elönü'nün bu haftaki konuğu Ferhat Yılmaz oldu VİDEO

"ORADA AĞIR BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Karadağlı'ya hak verdiğini söyleyen Ferhat Yılmaz, "Tamer Ağabey'i tanırım, iyi bir insandır. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Burada bir yanlış anlaşılma var. Defalarca izledim adam söz kesmekten değil de orada samimiyetten ödülü göstersin diyor. Hak ettin bunu diye veriyor. Orada ağır bir yanlış anlaşılma var.

Kesinlikle ben kötü niyet görmedim. Lafını kesmek için versin diye değil. E sonra yanlış anlaşılma devamında bir azarlama var. O azarlama da Tamer Karadağlı için kötü bir durum, yüzü asıldı tabii." ifadelerini kullandı.

"VATAN HAİNİ EVİME GİREMEZ"

Kendisinin herkese kapısının açık olduğunu yalnızca belli kişilerin evine giremeyeceğini belirten Yılmaz, "Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak. Herkes istediği partili de olabilir, ben saygı duyuyorum. Ama bazı gerçekler de var. Güzel bir ülke, güzel yarınlar için bizim yanlış doğrularımızı masadaki gerçeklere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Terör örgütüyse PKK’dır bitti, bunun siyasetle de alakası yoktur. Bunu kabul etmeyen kişilere diyecek söz bile bulamıyorum." dedi.

"BİR ŞEY YA EVETTİR YA HAYIR"

Kendisini arafta hissetmediğini de belirten Yılmaz, "Bir şey hayatta ya evettir ya hayırdır. Evet ile hayır arası çok sıkıntılı bir yerdir. Hayır, evetten daha güzel bir cevaptır, insanların hayatlarını bağlamazsın. Belki arafta kaldım ama şu an hatırlamıyorum. Kolay hayır diyebilen bir insan da değilim, keşke diyebilsem." açıklamasında bulundu.

"YARADAN'DAN İSTEYECEKSİN"

Bir şey istendiğinde onu Allah'tan istemek gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Kalite parayla satın alınan bir şey değil. Aileden gelen bir şey. Gelmiş olduğunuz nokta ile ilgili bir şey. Eğer insan tamsa bu durumda şöhreti taşıyabiliyor. Ama bunlar eksikse o işin sonu facia oluyor bazen.

Denklem çok basit olmalı. İyi insan olacaksın, vatanını milletini seveceksin. İnsandan insana fayda yok bir şey isteyeceksen 'Yaradan'dan isteyeceksin. Bu kadar basit." dedi.

15 TEMMUZ'DAKİ KANLI DARBE GİRİŞİMİ

Elönü'nün 15 Temmuz'a ilişkin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, 15 Temmuz'u Çanakkale ruhuna benzeterek, "Biz gerçek tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza öğretmezsek başkaları gelir yanlış şekilde öğretir o zamanda sonumuz iyi olmaz. Ben tarih konusuna da çok önem veririm herkes tarihini de bilmeli. 15 Temmuz’u ben siyasi bir olay olarak görmüyorum. Allah korudu bizi. Halkımız çok ciddi bir mücadele verdi. Bunu başka türlü bir malzemeye çevirmek doğru değil.

O gece en acı olan şey bize çok büyük zararlar verilmiş olması. İnsanlarımız şehit oldu. İnsanlar teslim oldu o gün. Herkes bir şekilde o işin ucundan tuttu, dışarıdaydı. Halkıma aşığım ben.

Bu bir Çanakkale ruhudur, İngiliz gazetelerinin de anlamadığı ruh budur tam olarak." ifadelerinde bulundu.

"ALLAH İZİN VERİRSE İLERİDE MİLLETVEKİLİ OLACAĞIM"

Meclis'e milletvekili olarak girmek istediğine vurgu yapan Yılmaz, "Allah izin verirse ileride milletvekili olacağım. Ben mizah yapmak için milletvekili olacağım. Kürsüden mizahla vurmak istiyorum. Halkıma bu şekilde hizmet etmeyi düşünüyorum. Benim mizahla söylemek istediklerim var. Söylenmesi gereken şeyler var, zamanı gelince hepsini söylemek lazım. Kara mizahla da olsa ben bunları söyleyeceğim." dedi.

"KİMSE KİMSENİN EKMEĞİ ÜZERİNDEN YÜRÜMEMELİ"

Vatanla derdi olmayanın kendisiyle de derdi olmayacağını söyleyen Yılmaz, "Bir insanın vatanın bölünmez bütünlüğü ile bir problemi yoksa vallahi, billahi, tillahi benim de kimseyle problemim yok. Kimse kimsenin ekmeği üzerinden yürümemeli. Bu mevzuyu kimse yapmamalı." dedi.