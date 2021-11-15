Seçim döneminde aday olduğu bölgeden HDP milletvekili çıkmazsa yakılarak öldürülmekle tehdit edildiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

24 TV'deki Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün bu haftaki konuğu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban oldu.

HDP'nin bölgedeki ailelere baskı uyguladığına dikkat çeken Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 7 Haziran 2015 seçimlerinde tehdit edildiğini söyledi.

Bölgede çalışmalarını yürütürken halk tarafından uyarıldığını dile getiren Zehra Ban, terörize olmuş bir siyasetle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"TERÖRİZE OLMUŞ SİYASETLE KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Bölgeden HDP milletvekili çıkmazsa kendisinin yakılmakla tehdit edildiğine dikkat çeken Zehra Ban, "Sıkıntıların varlığından, hep beraber haberdardık. Bir PKK terör örgütünün varlığını hepimiz en azından şehit haberleriyle yaşıyorduk. En azından kendi ilimde ticaretin 1990 sonrası terörden dolayı inanılmaz derece küçülmesinden dolayı direkt ya da dolaylı olarak yaşıyorduk. Ama ben 2015 seçimlerinde aday olduğumda terörize olmuş bir siyasetle karşı karşıya kaldım.





"BURADAN HDP MİLLETVEKİLİ ÇIKMAZSA SENİ YAKACAĞIZ"

Bunu da çok net ve açıkça söylüyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde 'Eğer buradan HDP milletvekili çıkmazsa biz seni yakacağız.' söylemleriyle karşı karşıya kaldım." ifadeleriyle süreci anlattı.

Esra Elönü'nün bu haftaki konuğu Zehra Taşkesenlioğlu Ban oldu VİDEO



"YA OĞLUMUZ YA KIZIMIZ DİYE TEHDİT EDİLDİKLERİNİ GÖRDÜM"

Bölgedeki ailelerin tehdit edildiğini söyleyen Zehra Ban, Diyarbakır Annelerine de şu sözlerle dikkat çekti:

"Bana birçok noktadan telefon geldi. HDP'nin Erzurum'un Amed'i diye lanse ettiği Karayazı'daydım. Sizin kızınız olarak buraya geldim dediğimde ya oğlumuz ya kızımız diye tehdit edildiklerini gördüm.

"DİYARBAKIR ANNELERİ, TERÖRÜN BİR BAŞKA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Ben o gün de söyledim, hala da söylüyorum. Sizin canınızın nerede teslim edileceğini Rabbül Alemin'den başka kimse bilemez. Diyarbakır Anneleri, Türkiye'nin en güçlü kadınları. Terörün bir başka yüzünü bize gösterdiler. Evlat acısının, annenin yüreğinde nelere yol açacağını, terörün insan kaynağının nereden geldiğini gösterdiler.

"NEDEN BAŞKA SİYASİ PARTİNİN ÖNÜNDE DEĞİL DE SİZİN BİNANIZIN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR"

Resmen annelerden, ailelerden çocukları kaçırıyorlar. Geçen yıl Meclis'te sordum. Neden bir başka siyasi partinin önünde değil de sizin binanızın önünde nöbet tutuyorlar. Ben söylemiyorum onun annesi diyor. Benim oğlum, kızım bu binaya giriyordu, bir daha görmediler."