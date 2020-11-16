Esra Erol, kadına destek uygulaması olan KADES'i tanıttı

Ünlü sunucu Esra Erol, televizyon ekranlarındaki programında, kadına karşı şiddetin önlenmesi için oluşturulan KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için Esra Erol'da programına katılan Toplum Destek Şube Müdürlüğü ve ekipleri, broşür dağıtarak KADES uygulamasını tanıttı.

"ŞİDDET HER YERDE, HERKESTEN GELEBİLİR"

Esra Erol, canlı yayında KADES uygulamasını anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. “Hiçbir canlıya yönelik şiddet kabul edilemez. Şiddet her yerde, herkesten gelebilir. Ev içinde, iş yerinde, sokakta, okulda…” KADES uygulaması ile şiddet ihbarına anında müdahale edilebileceğini ve uygulamayı herkesin indirebileceğini söyledi.

"ŞİDDETLE MÜCADELE ETMEK İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE VARIM"

Öte yandan Esra Erol “Bizlerin görevi de bu mücadeleye destek vermek. Şiddetle mücadele etmek için her tür desteğe varım” diyerek herkesin uygulamayı indirmesi gerektiğinin altını çizdi.