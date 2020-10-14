Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Esra Erol ücretsiz tablet nasıl alınır?

Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Esra Erol ücretsiz tablet nasıl alınır?

Esra Erol, uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başlattı.

Uzaktan eğitim sürecinde maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk yaşayan öğrencilere destek kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.Esra Erol tablet kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birçok devlet kurumu tarafından başlatılan tablet kampanyasına Esra Erol da destek verdi. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında eğitime ücretsiz tablet kampanyası başlatıldı.

ESRA EROL ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esra Erol, "Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek" diyerek yardım istedi.

TABLETLER NASIL DAĞITILACAK?

Ücretsiz tablet kampanyası yayına katılan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı." dedi.

.Esra Erol’ün 13 Ekim Salı tarihinde yayınlanan programda başlatılan kampanyada toplanan yardımlar ile ihtiyaç sahipleri belirlenerek tablet, kırtasiye gibi destekler ulaştırılacak.

İhtiyaç sahibi olan öğrencilerin kampanyadan tablet kazanmak için öğrencinin kayıtlı olduğu okula müracaat etmesi gerektiğini, görevlilerin gerekli incelemeleri tamamlamasının ardından ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı.