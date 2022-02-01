Kendinden yaşça büyük evli bir adama kaçan 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a sert sözlerle yüklenen Esra Erol, tepkilerin odağındaydı. Erol konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Konya'da yaşayan evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a (40) kaçan Elif Yıldırım (18), ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da programına katıldı.

Kameraların arkasından konuşan ve ekranda gözükmek istemeyen Elif, yaşadıklarının bir hata olduğunu söyleyerek ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı.

O sırada Esra Erol'un yanına gittiği genç kız görüntülendiğini fark ederek "Stüdyoya çıkmak istemiyorum. Yüzümü göstermeyin" diye bağırmaya başladı.

"AYNI İSYANI BEDENİNİ KORUMAK İÇİN DE GÖSTER"

O anlarda ise Esra Erol sinirlerine hakim olamadı ve Yıldırım'a tepki gösterdi.

Erol, "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı bedenini korumak için de göster! Rica ediyorum. yanlışların arkasında durmak için bu tepkiyi vermeyin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Bu mu senin geleceğin... Kendine bunu mu layık görüyorsun... Bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Bu kadar olmaz ya... Cinnet geçireceğim ya!" dedi.

Esra Erol'un sinirlerine hakim olamadığı anlar

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Erol'un bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar Erol'a tepki gösterenler ve destekleyenler olarak ikiye bölündü.

"SOSYAL MEDYA GERÇEKLERİN ÇARPITILDIĞI BİR ORTAM"

Erol'a tepki gösterenler, "Tetiklenen mağduru bağıra çağıra azarlıyor" diye eleştiride bulundu.

Yaşananların ardından Erol'dan konuya ilk açıklama geldi.

Erol, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı.

Esra Erol'dan tepkilere yanıt: Yayılmış bir görüntüyle beni yargılamayın ViDEO

"TEPKİM, KIZ ÇOCUKLARINA EVLİ ADAMLARIN İKİNCİ EŞİ OLMALARINA DUYDUĞUM ÜZÜNTÜDEN"

Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.





"NEDEN AİLE İÇİ İSTİSMARA UĞRAYAN ENGELLİ ÇOCUKLA İLGİLİ SESİNİZ ÇIKMADI?"

Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsa meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.





"BANA İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN"

Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım" diyen Erol, "Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."