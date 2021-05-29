ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında 20 yıldır kayıp olan annelerine kavuşan Ömer ve Emre Açıkgöz'ün o anları stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Annelerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluştu.

20 YILDIR GÖRMEDİKLERİ ANNELERİNE KAVUŞTULAR

Açıkgöz kardeşler, daha sonra ise 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye Günaydın'a kavuştu.

Anneleri ile Esra Erol'da canlı yayınında bir araya gelen Ömer ve Emre Açıkgöz, gözyaşlarına boğuldu.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kavuşma anında duygulanan Esra Erol da gözyaşlarını tutamadı.

Programın ilerleyen dakikaların da ise Lamiye Hanım, diğer oğlu Yusuf ile karşı karşıya geldi.

Lamiye Hanım'ın yıllar sonra oğullarıyla bir araya geldiği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Esra Erol'u ağlatan kavuşma: 20 yıl sonra annelerini buldular VİDEO