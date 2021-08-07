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Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye

Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye

Ümitcan Uygun ile geçirdiği gecenin ardından cansız bedeni bulunan Esra Hankulu'nun daha önce babasını ve nişanlısını da acı bir şekilde kaybettiği öğrenildi.