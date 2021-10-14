Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan çıkan sonuç belli oldu. Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Aleyna Çakır’ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçiren Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu’nun cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI OLARAK AÇIKLANDI

Hankulu’nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin, kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.

TRAVMANIN NEDENİ VURMA YA DA VURULMA OLARAK BELİRLENDİ

Hankulu’nun kafa travmasının da kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi.