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    Esra Hankulu'nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı

    Esra Hankulu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ilk ifadesinde "Üzgünüm, ölümle bir ilgim yoktur" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 14:21
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    Esra Hankulu'nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı

    Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

    GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

    Esra Hankulu ile geceyi beraber geçirdiklerini doğrulayan Ümitcan Uygun, sabaha karşı evden çıktığını bu sırada Esra Hankulu'nun sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

    EVDEN ÇIKTIĞIM SIRADA SAĞLIKLIYDI

    Haber Global muhabiri Ozan Ulaş'ın aktardığı bilgilere göre; Ümitcan Uygun ifadesinde "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı.

    ESRA'NIN AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER

    Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi ben de polise haber vermelerini istedim.

    ÜZGÜNÜM

    Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur." dedi.

    Esra Hankulu nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun un ifadesi ortaya çıktı #1

    Esra Hankulu nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun un ifadesi ortaya çıktı #2

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