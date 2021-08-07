Esra Hankulu'nun tırnaklarında, Ümitcan Uygun'un DNA'sı tespit edildi

Evinde ölü bulunan Esra Hankulu ile ilgili soruşturmada 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Ankara Keçiören'de 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı.

Esra ile arkadaş olduklarını, sabah evden çıkarken hayatta olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını ileri süren Ümitcan Uygun, dün akşam saatlerinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Ümitcan Uygun'un, 25 yaşındaki Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklama kararı ortaya çıktı. Kararda, Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen 'kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu, bu suçun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu ve kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu belirtildi. Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımların yer aldığı vurgulandı.

RAHATSIZLIĞINI BİLMESİNE RAĞMEN GİTTİ

Ayrıca diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre Hankulu ile şüpheli Ümitcan Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin odasında başka birinin bulunduğuna dair herhangi bir iddia veya delilin bulunmadığına işaret edildi. Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktığı belirtildi.

EVDE OLDUĞU BİLGİSİNİ SAKLAMAK İSTEDİ

Ümitcan Uygun'un, Dilan C. ve Furkan G.'nin beyanlarına göre evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediğine de dikkat çekildi.

TIRNAKLARINDA ÜMİTCAN'IN DNA'SI ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunda ölen Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleri ile şüpheli Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedildi. Kararda, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarı dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağının anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

'ZEHİRLENME' ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ölümü şüpheli bulunan Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlenecek.