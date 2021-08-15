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    Eşref Gani: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

    Eşref Gani: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

    Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil’i terk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” ifadelerine yer verdi.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 23:58
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    Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığı aktarılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yaptı.

    ''BUGÜN ÇOK ZOR BİR SEÇİMLE KARŞILAŞTIM''

    Gani, yaptığı yazılı paylaşımda şu sözlere yer yer verdi:

    "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim” dedi.

    Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil’in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil’e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullanan Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi.

    Eşref Gani: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim #1

    “YURTTAŞLARININ ONURUNU, MÜLKÜNÜ VE BENLİĞİNİ KORUMAKTAN SORUMLU”

    Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu” ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

    Eşref Gani: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim #2

    “TALİBAN ARTIK YENİ BİR TARİHİ SINAVLA KARŞI KARŞIYA”

    Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani,Ya Afganistan’ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok” dedi.

    Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

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