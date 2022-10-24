Eşref Ziya Terzi: Oturduğu koltuğa güç verenleri yetiştirmemiz lazım

Arafta Sorular’da Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan müzisyen Eşref Ziya Terzi, “Oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım” dedi.

24 TV’nin beğeniyle izlenen programı 'Arafta Sorular’ın bu haftaki konuğu, müzisyen Eşref Ziya Terzi'ydi…

Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Terzi, siyasetin artık farklı bir boyuta geldiğini söyledi.

“Biz çabuk iktidar olduk, bir anda oldu.” diyen Terzi, şöyle devam etti:

“Uhud sendromuna benzetiyorum”

“Ve o iktidar süreci hazmedilemeden birçok şeye sahip olundu sanırım. Onun verdiği bir sendrom var. Bunu ‘Uhud sendromuna benzetiyorum. Okçular Tepesi’ni terk eden, Peygamber Efendimiz burayı terk etmeyin dediği halde terk edenler…

Orayı terk edip, ganimetlere üşüşmeleri var ya ona ben ‘Uhud sendromu’ diyorum. Geldiği noktayı biraz fazla önemseme durumları oldu. Oysa o makamların gelip geçici olduğunu arkadaşların biliyor olması lazım.”

Eşref Ziya Terzi: Oturduğu koltuktan güç alan değil güç veren insanları yetiştirmeliyiz VİDEO

“Oturduğu koltuğa güç verenleri yetiştirmemiz lazım”

Çoğu siyasetçinin koltuk sevdalısı olduğunu dile getiren Terzi, “Ben kaç tane başbakan, cumhurbaşkanı ve bakan gördüm. Hepsi gelip, geçti. Gittiler, hiçbiri yoklar. Belki aramızda dolaşıyorlar ama bir hükümleri kalmadı. Yani oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım. Öyle insanlar var ki; beni koltukla beraber götürün diyor.” dedi.

“Tabuta koltuk sığmıyor”

Bu sırada Esra Elönü, “Tabuta koltuk sığmıyor.” diyerek araya girdi.

Bunun üzerine konuşmasını sürdüren Terzi, “O koltuk ondan alınırsa, artık insanların ona değer vermeyeceğini biliyor. Çünkü koltuktan başka ürettiği bir değer yok. Benim koltuğum yok, ben neyi kaybetmekten korkacağım? Sen beni koltuğum olduğu için buraya davet etmedin. Ben bir gün bir koltuğa da otursam, benim için o koltuk bir şey ifade etmeyecek. Bir Müslüman’ın ‘ben burada değerlerime nasıl hizmet ederim’i düşünmesi lazım.” diye konuştu.