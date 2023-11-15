Estetiğin dozunu kaçırdı! Adriana Lima'nın son halini gören tanıyamadı Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima, doğum sonrası kilo vererek eski formuna kavuştu. Katıldığı galada boy gösteren Lima, yeniden aldığı kilolarla ve estetik operasyonlarıyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Ünlü model Adriana Lima, son zamanlarda uğradığı değişimlerle gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Lima, hamilelik sürecindeki fazla kilolarıyla dikkat çekmişti.

Eski formuna kavuştu

Eleştirilere maruz kalan model, bir süre sonra eski görünümüne kavuşarak cesur paylaşımlarına devam etti.

Spor yaparak formunu yakalayan Lima, hayranlarından yeniden övgü almaya başladı.

Görenler tanıyamadı

Son olarak bir film galasına katılan Adriana Lima, kırmızı halıda boy gösterdi.

Ancak yüzündeki değişimi görenler Lima’yı tanıyamadı.

Eski halinden eser kalmadı

Los Angeles’taki galaya damga vuran ünlü model, hem tarzıyla hem de estetiğiyle gündem oldu.

42 yaşındaki Lima’nın hayranları Fransız askısı yaptırdığını öne sürdü. Estetiğin dozunu kaçırması ise bir kez daha eleştirileri beraberinde getirdi.