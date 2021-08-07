Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
367.327
5.67%
EXEN Coin
23.55
-4.30%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu

    Türkiye'de yangınla mücadele çalışmalarına destek veren Azerbaycan askerlerini hedef alan Nüket Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz." sözlerini sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu

    Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürme mücadelesine kardeş ülke Azerbaycan da destek vermeye devam ediyor.

    Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan müdahalesini sürdürüyor.

    Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

    Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru olarak tanınan Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti.

    "NE İDÜĞÜ BELİRSİZ"

    Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu VİDEO

    "KENDİ ELLERİMİZLE YAKTIK"

    Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, Azerbaycan askerlerine hakaretler ettiği Instagram sayfasında yayınladığı diğer videolarda yangınlara yeterince mücadele edilemediği ima ederek "Dizlerimize vurmanın hiç bir anlamı yok. Evet ülkemiz yanıyor. Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı.

    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu #1

    PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

    Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine, Instagram paylaşımlarını geriye dönük olarak yoruma kapattı.

    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu #2

    Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir