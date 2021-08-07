Türkiye'de yangınla mücadele çalışmalarına destek veren Azerbaycan askerlerini hedef alan Nüket Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürme mücadelesine kardeş ülke Azerbaycan da destek vermeye devam ediyor.

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan müdahalesini sürdürüyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru olarak tanınan Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti.

"NE İDÜĞÜ BELİRSİZ"

Eroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

Estetik doktoru Nüket Eroğlu, Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu VİDEO

"KENDİ ELLERİMİZLE YAKTIK"

Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, Azerbaycan askerlerine hakaretler ettiği Instagram sayfasında yayınladığı diğer videolarda yangınlara yeterince mücadele edilemediği ima ederek "Dizlerimize vurmanın hiç bir anlamı yok. Evet ülkemiz yanıyor. Ülkemizi kim yaktı biliyor musunuz? Biz yaktık. Kendi ellerimizle yaktık" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

Eroğlu, Azerbaycanlı askerlere hakaret ettiği videoya gelen tepkiler üzerine, Instagram paylaşımlarını geriye dönük olarak yoruma kapattı.