Et üreticileri gelen zamlar için market ve kasapları suçladı

Et üreticileri gelen zamlar için market ve kasapları suçladı

Ay başından bu yana kırmızı ete 15 lira zam geldi. Üretici market ve kasapların kar için fahiş zam yaptığını belirterek acil denetim istedi.

Kamuoyunda son günlerde en çok tartışılan konuların başında gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar var.

Ayçiçeği yağı, süt ve peynir fiyatlarının ardından kırmızı ete de market ve kasaplarda zam üstüne zam geldi.

10 GÜN İÇİNDE 15 LİRA ZAM

Şubat başında 55 lira seviyelerinde satılan dana kuşbaşının kilogram fiyatı 10 gün içinde 69 liraya kadar yükseldi.

Benzer şekilde, kuzu kuşbaşı ise 70-75 liradan 90 liraya çıktı.

En çok tüketilenlerden dana kıymanın kilosu ise son 10 günde 73 liraya kadar yükseldi.

ÜRETİCİ MARKET VE KASAPLARI SUÇLADI

Vatandaşın, gıda ürünlerinde zamlar yüzünden her hafta yenilenen fiyat etiketlerine tepkisi sürerken, üretici de aracılardan yakındı.

ÖNCEDEN DOLARI BAHANE EDERLERDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik et fiyatlarındaki artışın aracılardan kaynaklandığını belirterek "Fahiş fiyatlarla gıda ürünlerini satan insanlar; kendi menfaatlerini düşünerek, yetiştiriciyi ve tüketiciyi düşünmeden fiyat koyuyor. Bir ara 'girdi maliyetleri arttı' dediler, sonra 'dolar yükseliyor' dediler; oysa bunların hepsi aldatmaca. Dolar düşünce de rakamlar artıyor." dedi.

DENETİMLER BAŞLAMALI

Et kalitesinde alt sınıf-üst sınıf ayrımı olduğunu dile getiren Çelik, " Kâr payını yüksek koyan market ve kasapların denetlenmesi lazım. En düşük kalemde kilogram başına 15 lira fark koyuyorlar. En üst sınıf olduğu zaman bu fark yüzde 100'ün de üzerine çıkıyor. Karkası biz 50 liraya veriyorsak; en alt sınıf 60 liraya satılıyorsa, en üst sınıf da 140 liraya kadar yükselmişse burada aracıların ciddi rolü vardır" ifadelerini kullandı.