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    Et ve Süt Kurumu fiyatlara zam yaptı

    Et ve Süt Kurumu, satışı yapılan kırmızı et ve ürünlerine yüzde 48 zam yapıldı. Kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 14:34
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    Et ve Süt Kurumu fiyatlara zam yaptı

    Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve ejerji fiyatlarındaki yükselişle temel besin kaynaklarının fiyatları da yükseliyor.

    Bu kapsamda bir zam da kırmızı ete geldi.

    Et ve Süt Kurumu ürünlerine yüzde 48 zam yapıldı.

    1 KİLO KIYMA 83 LİRAYA SATILACAK

    Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kilo kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya çıktı.

    Kurumun yaptığı zamların Ramazan öncesinde serbest piyasada da yansımalara neden olacağı tahmin ediliyor.

    Kırmızı et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatları değişmedi.

    ESKİ FİYATLAR

    Et ve Süt Kurumu fiyatlara zam yaptı #1

    Et ve Süt Kurumu fiyatlara zam yaptı #2

    YENİ FİYAT LİSTESİ

    Et ve Süt Kurumu fiyatlara zam yaptı #3


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