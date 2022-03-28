"Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık" açıklamasıyla dikkat çeken Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı almıştı.

Zammın ardından açıklamalarda bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Osman Uzun, gelen tepkilere cevap vermişti.

AÇIKLAMASIYLA TEPKİ ÇEKTİ

Uzun, "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık." demişti.

Açıklamalarına devam eden Uzun, "Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu zam yaptık

GÖREVDEN ALINDI

Uzun'un açıklamaları sonrası kurumda görev değişimi yaşandı.

3.5 yıldır Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nü yapan Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

Mustafa Kayhan'ın, bugün görevine başladığı öğrenildi.

Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu zam yaptık