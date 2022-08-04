Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatında yüzde 25'lik indirim yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu.

Kirişci, burada gündeme ilişkin bakanlığı ile ilgili birçok konuya değindi.

Kirişci, kırmızı ette indirim haberini de verdi.

Kuzu etinde yüzde 25 indirim

Bakan Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nda kuzu eti fiyatlarının yüzde 25 indirimli satılacağını duyurdu.

Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." dedi.

Konuya ilişkin bir açıklama da Et ve Süt Kurumu'ndan geldi.





Kampanya 5 Ağustos'ta başlayacak

Buna göre Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirimli satışlar, 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

Kurumun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

"Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak"

Fiyatlardaki indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak. Et ve Süt Kurumu, kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak. Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak.

Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar, Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Et ve Süt Kurumu kuzu etinde indirime gidecek VİDEO







"Üreticinin emeğine sahip çıkmak hedefleniyor"

Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumanın hedeflendiği belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor.

İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak." denildi.